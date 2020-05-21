Meram’da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

İlaçlama çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşereyle mücadele çalışmalarının Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’ çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, “Larva mücadelesinde 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan alanlara uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Karasinek, sivrisinek ve benzeri uçkun mücadelesi ise 6 adet U.L.V cihazı ile, günlük olarak sabah 06.00 -10.00 ve akşam ise 18.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7 - 10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin 500 litre biyosidal ürün ile 300 litre larvasit ürün tekniğine uygun olarak kullanılacaktır” denildi.

Mart ayında ilçe sınırları içindeki tüm cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda gövde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, yabani ot ilaçlama çalışmalarını tamamladıktan sonra zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.