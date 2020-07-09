Meram’da imar çalışmaları kesintisiz sürüyor

‘İmar Planı Revizyon ve İmar Uygulama’ çalışmalarını aralıksız ve hız kesmeden sürdüren Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 2 milyon 324 bin metrekarelik bir alanda daha 18. madde uygulamasını tamamlayarak tapuların dağıtımına başladı.

18. Madde çalışmalarına aralıksız ve hız kesmeden devam eden Meram Belediyesi, uygulamalarını tamamladığı mahallelerde vatandaşlara tapu dağıtımlarına devam ediyor. Belediye, bu çerçevede Bahçeşehir Mahallesinin büyük bölümünü, Harmancık Mahallesinin ise bir kısmını kapsayan 2 milyon 324 bin metrekarelik bir alanda tamamladığı çalışmalar neticesinde 1145 maliki ilgilendiren 850 imar parseli üretti.Tapu dağıtımları, Meram Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un da katıldığı programla başladı. Meram’ın çevre, hizmet ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattıkları imar planı revizyon ve imar uygulama çalışmalarına kesintisiz ve hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, bu kapsamda son olarak Bahçeşehir ve Harmancık Mahallelerinde toplam 232 hektarlık alanda daha uygulamayı tamamladıklarını ifade etti. Uygulama neticesinde, kuzeyinde Antalya Çevre Yolu ve Selbasan Çayı, doğusunda ise Hasanköy Caddesinin arasında kalan 2 kata imarlı bölgede 333 kadastro parselinin uygulamaya girdiğini ve 1145 maliki ilgilendiren 850 adet imar parsel ürettiklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Uygulama sonucunda, var olan 3 camiye ilave olarak 2 cami alanı, hali hazırdaki bir okul yerine ilave olarak yaklaşık 33 bin metrekarelik 4 okul alanı, yaklaşık 4 bin metrekarelik pazar yeri, yaklaşık 12 bin metrekarelik spor alanı ve toplam 6 bin 200 metrekarelik 15 park alanını daha ilçemize kazandırdık” diye konuştu.