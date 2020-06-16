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Meram’da sınav merkezleri LGS’ye hazırlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hafta sonu düzenlenecek Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hafta sonu düzenlenecek Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı için hummalı bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri ve salgın tehdidinden uzak kalabilmeleri adına sınav merkezlerini dezenfektasyon işleminden geçiren Meram Belediyesi, çocuklara maske dağıtımı da gerçekleştirecek.
20 Haziran günü düzenlenecek LGS için ilçedeki okullarda hazırlıklar sürüyor. Meram Belediyesi, gelecekleri açısından önemli adımlardan biri olan bu sınavda öğrencilerin salgın tehdidinden uzak kalabilmeleri ve sağlıklı bir ortamda endişe duymamaları adına sınav merkezlerini ilaçlıyor. Ayrıca sınav öncesinde öğrenci ve öğretmenlere dağıtılacak maskeler de Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlandı.

“Öğrencilerimize başarılar diliyorum”
Sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çocuklarımızın ve ailelerinin, sınavdan dolayı en ufak bir endişe taşımamaları adına her türlü önlemi özenle almaya gayret gösterdik” diye konuştu.
Tüm sınav merkezlerinin temizlik ve ilaçlanma işlemlerinin sınav gününden önce tamamlanacak şekilde bir program yürüttüklerini ifade eden Başkan Kavuş, bu noktada öğrenciler ve ailelerine de önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Özellikle öğrencilerin bu konuyu bir stres kaynağı yapmadan, artık hayatımızın vazgeçilmez gerçeği haline gelen maske, mesafe, hijyen formülü ile kolayca çözebileceklerini belirten Başkan Kavuş, “LGS’de ilk ve en önemli sınav sağlıktan olacak. Buna hazırlıklı olduktan sonra geri kalanı çok daha kolay. Öğrencilerimiz özgüvenleriyle yıllar boyunca süregelen emeklerinin karşılığını en güzel şekilde alacaklardır. Biz sağlık noktasında üzerimize düşeni yerine getirdik, çocuklarımız da yapmaları gerekenleri çok iyi biliyor. Bu süreci en iyi şekilde hep birlikte aşacağız” dedi.

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