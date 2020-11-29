Meram’da tarımsal üretim artacak

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, çiftçinin kullanımına sunulan 6 adet fide dikim makinası tanıtıldı. Düşük maliyetle kiralanabilecek makinalar sayesinde günde 2 bin adet olan fide dikim gücü 320 bin adete kadar çıkabilecek.

Fide dikim makinalarının tanıtımı için düzenlenen törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Fide Üretim Tesisinin Konya’ya kazandırılmış önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Birinci yılını geride bırakan tesisin eksiklerini gidererek yeni teknolojilerle güçlendirip yoluna devam edeceğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da teknoloji büyük önem taşıyor. Konya sadece bir tarım şehri değil, Türkiye’nin büyük tarım sanayilerinden birini bünyesinde barındıran bir şehir. Biz bu teknolojiyi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Bugünde fide dikim makinalarını Meram ve Konya çiftçimizin hizmetine kazandırmış olmanın mutluluğu ile biraraya geldik. Çiftçimiz 4 işçiyle günde 2 bin marul fidesi dikebilirken bu makinalar sayesinde bir günde 320 bin fide dikebilecek. Hem de cüzi bir miktarla. Biz bu yatırımı para kazanmak için değil çiftçimize destek vermek için gerçekleştirdik. Kazanan her zaman Meram olacak. Projemizin paydaşlarına destekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ve Konya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Uyanık’ın katıldığı törende makineler incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

