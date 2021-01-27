YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Meram’dan ‘Yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi 1 Şubat’ uyarısı

Meram’dan ‘Yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi 1 Şubat’ uyarısı

27.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meram’dan ‘Yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi 1 Şubat’ uyarısı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ hakkındaki kanunla belediyelerin birçok alacaklarının da yapılandırıldığını hatırlatarak vatandaşlara bu fırsatı kaçırmayın uyarısı yaptı.Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, kanun ile 31 Ağustos 2020 itibariyle kesinleşmiş olan; Vergi alacakları, ücret alacakları, taşınmazlar için yapılan satış, irtifak hakkı ve kira alacakları, 6183 sayılı kanun kapsamına giren alacaklar, 7256 sayılı kanun kapsamına giren diğer alacakların yapılandırma kapsamına alındığı belirtildi.Son başvuru tarihi 1 şubat 2021Yapılan açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi:“Yapılandırılan tutarın peşin ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 90’ını, iki taksitte ödenmesi halinde yüzde 50’sini silme imkanı bulunmaktadır.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ hakkındaki kanunla belediyelerin birçok alacaklarının da yapılandırıldığını hatırlatarak vatandaşlara bu fırsatı kaçırmayın uyarısı yaptı.
Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, kanun ile 31 Ağustos 2020 itibariyle kesinleşmiş olan; Vergi alacakları, ücret alacakları, taşınmazlar için yapılan satış, irtifak hakkı ve kira alacakları, 6183 sayılı kanun kapsamına giren alacaklar, 7256 sayılı kanun kapsamına giren diğer alacakların yapılandırma kapsamına alındığı belirtildi.

Son başvuru tarihi 1 şubat 2021
Yapılan açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi:
“Yapılandırılan tutarın peşin ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 90’ını, iki taksitte ödenmesi halinde yüzde 50’sini silme imkanı bulunmaktadır. Taksitle ödemeyi düşünen vatandaşlar için ise yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödeme imkânı sunulmaktadır. Belediyeye olan borçların yapılandırmasından faydalanmak isteyen vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden de internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonları üzerinden https://meram.bel.tr adresine giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek olup yapılandırma için başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilmektedir.”

Meram’dan ‘Yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi 1 Şubat’ uyarısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:51
Öğle
13:08
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Hakan Eczanesi
Karatay
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Poyraz Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Hanımeli Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Konya’da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu

Konya’da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu

Konya’da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu

Konya’da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu

Bosna Hersek Büyükelçisi Alagic’ten Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Bosna Hersek Büyükelçisi Alagic’ten Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Bosna Hersek Büyükelçisi Alagic’ten Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Bosna Hersek Büyükelçisi Alagic’ten Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Hüyük’ün mahallesinde altyapı sevinci

Hüyük’ün mahallesinde altyapı sevinci

Konya’da küçük ölçekli sulama tesisleri ile tarım arazileri suya kavuşuyor

Konya’da küçük ölçekli sulama tesisleri ile tarım arazileri suya kavuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.