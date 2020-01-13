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  4. Meram’ın parkları yeni sezona hazırlanıyor

Meram’ın parkları yeni sezona hazırlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 13.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2020 yatırımlarını, projelerini, yeniliklerini yerinde değerlendirmek ve gözlemlemek amacıyla Meram Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Melikşah Parkı olmak üzere Meram’ın parklarında incelemelerde bulundu.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başkan yardımcıları, ilgili müdürler ve amirlerle birlikte, 2020 sezonunda yapılacak yenilikleri değerlendirmek ve yerinde tespit etmek amacıyla 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Meram Millet Bahçesi ve Melikşah Parkında incelemelerde bulundu.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2020 yatırımlarını, projelerini, yeniliklerini yerinde değerlendirmek ve gözlemlemek amacıyla Meram Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Melikşah Parkı olmak üzere Meram’ın parklarında incelemelerde bulundu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başkan yardımcıları, ilgili müdürler ve amirlerle birlikte, 2020 sezonunda yapılacak yenilikleri değerlendirmek ve yerinde tespit etmek amacıyla 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Meram Millet Bahçesi ve Melikşah Parkında incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, gerçekleştirdiği teknik geziye Melikşah Parkı ile başladı. Burada inşaatı devam eden bölümleri ve yapılacak yeni yatırımları gözden geçiren Başkan Kavuş, parka gelen vatandaşlarla da sohbet ederek onların istek ve beklentilerini de dinledi. Başkan Kavuş’un ikinci durağı, 2019 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiği 80 Binde Devr-i Alem Parkı oldu. Beraberindekilerle parkı baştan sona dolaşan Başkan Kavuş, düşünülen yenilikleri yerinde görme fırsatı oldu. Parkın daha ilgi çekici bir hal alması için gerekenlerin de istişare edildiği bu ziyaretin ardından Başkan Kavuş 2019 yılında 80 bin aracın giriş yaptığı ve 500 binden fazla kişinin yararlandığı Meram Dutlu Millet Bahçesine geçti. Başkan Kavuş ve ekibi, güzelliği ve içinde barındırdığı özellikleri ile kısa sürede Konya’nın en revaçta sosyal alanlarından biri haline gelen Meram Millet Bahçesinin yeni donatılarla birlikte cazibesinin daha da artırılması için yapılacak işlemlerin ve yatırımların kararlarını aldılar.

"Misafirlerimizi önümüzdeki sezon için çok daha iyi ağırlamanın planlarını yapıyoruz”
Meram Millet Bahçesi ve 80 Binde Devr-i Alem Parklarının özel konseptleriyle Konya’nın cazibe merkezleri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gelen ziyaretçi sayılarının bunun en güzel ispatı olduğunu kaydetti. Meram parklarının sadece Konya için değil Konya dışından gelenler için de ilgi çektiğini belirten Başkan Kavuş, “Tüm misafirlerimizi önümüzdeki sezon için çok daha iyi ağırlamanın planlarını yapıyoruz. Misafirlerimizin rahat edebilecekleri ve en iyi hizmeti alabilecekleri bir ortamı sağlayabilmek amacıyla gerek projelerde gerekse hizmet sistemlerimizde bir değişim ve dönüşüme gidiyoruz. Bu değişim ve dönüşümden ilçe merkezindeki parklarımız ve sosyal alanlarımız da nasibini alıyor elbet. Melikşah Parkı da bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu. Bugün yeni tadilatları, yapılacakları ve değişimleri yerinde tespit etmek amacıyla ekip arkadaşlarımla birlikte bir teknik gezi çalışması yaptık. Önümüzdeki sezonun planlamasını yerinde gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın Meramımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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