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Mercan Koleji’ne Temiz Belgesi

MALATYA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Malatya Mercan Koleji’nin, TSE uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu Malatya’da ve bölgede TSE Covid-19 "Okulum Temiz Belgesi’’ alan ilk özel okul olduğu Mercan Koleji tarafından bildirildi.Mercan Koleji tarafından yapılan açıklamada, “ TSE’nin belirlediği, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programında yer alan tüm şartları yerine getiren Mercan Koleji, "Okulum Temiz Belgesi" alarak Covid-19 salgının önlenmesine yönelik okul içinde uyguladığı önlemleri tescilleyerek yine bölgede ve Malatya’da farkını ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.Mercan Koleji Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Mercan Koleji’ne Temiz Belgesi

Malatya Mercan Koleji’nin, TSE uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu Malatya’da ve bölgede TSE Covid-19 "Okulum Temiz Belgesi’’ alan ilk özel okul olduğu Mercan Koleji tarafından bildirildi.
Mercan Koleji tarafından yapılan açıklamada, “ TSE’nin belirlediği, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programında yer alan tüm şartları yerine getiren Mercan Koleji, "Okulum Temiz Belgesi" alarak Covid-19 salgının önlenmesine yönelik okul içinde uyguladığı önlemleri tescilleyerek yine bölgede ve Malatya’da farkını ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.
Mercan Koleji Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, belge almalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, ” Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için fiziki yapımızın avantajlarını da değerlendirerek; üst düzey önlemler aldık. Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE Covid-19 "Okulum Temiz Belgesi’ni Malatya’nın yanı sıra bölgede almaya hak kazanan ilk özel okul olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Dr. Özcan Mercan, "Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizler için birinci planda yer alıyor" diyerek, "Sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı günlerde kullanacağımız prosedürleri yazılı hale getirdik. Yüz yüze eğitime hazır olduğumuzu ‘Okulum Temiz’ belgesiyle tescillemiş bulunmaktayız. Velilerimiz öğrencilerimizi okulumuza rahatlıkla ve güvenle teslim edebilirler. Bizler tüm öğrencilerimizi temiz ve sağlıklı okullarına bekliyoruz. Umarım bu girişim tüm okul çevrelerine örnek oluşturur temiz ve güvenli bir okulda eğitim görmek tüm öğrencilerin hakkıdır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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