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Mercan Vadisi'nde boz ayılar görüntülendi

TUNCELİ HABERLERİ  | 21.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Mercan Vadisi'nde boz ayılar görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde, bir boz ayı ile yavrularının yiyecek arayışı görüntülendi.

El değmemiş doğası ve yaban hayatıyla ön plana çıkan Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle birlikte boz ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı.

İlçeye bağlı Şahverdi köyü mevkisinde yer alan Mercan Vadisi'nde anne boz ayı ve 2 yavrusunun yiyecek araması kameralara yansıdı.

Vadideki karlar üzerinde bir süre gezinen ve oyun oynayan ayılar, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
boz ayı Mercan Vadisi Ovacık tunceli

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