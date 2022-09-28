Mercedes-Benz'in "EML’miz Geleceğin Yıldızı" projesinde 1.994 öğrenci mezun oldu

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz, "EML'miz Geleceğin Yıldızı" projesi kapsamında, 3,5 milyon avroyu aşkın yatırımla endüstri meslek liselerinde (EML) açılan Mercedes-Benz Laboratuvarları'nda (MBL) 2 bin 416 öğrenci eğitim alırken, mezun olanların sayısı 1.994'e ulaştı.

Mercedes Benz açıklamasına göre, Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri iş birliğiyle hayata geçirilen, 2014'ten bu yana yürütülen "EML’miz Geleceğin Yıldızı" projesi, mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye'ye katma değer yaratmaya devam ediyor.

Proje kapsamında, Mercedes-Benz tarafından 28 şehirde eğitim veren 32 EML'de Mercedes-Benz Laboratuvarları hayata geçirildi. Her laboratuvara öğrencilerin üzerinde çalışması için Mercedes-Benz diagnostik cihazı, 3 binden fazla ölçü aleti, notebook, masaüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, 329 motor, şanzıman ve çeşitli modelleri ile güncel otomotiv teknolojisine uygun hazırlanmış eğitim materyalleri kazandırılırken, Mercedes-Benz'in okullara toplam desteği 3,5 milyon avroyu geride bıraktı.

-165 öğrenci Mercedes-Benz'de istihdam edildi

2014'ten bu yana MBL'lerde eğitim alan öğrenci sayısı 2 bin 416, mezun sayısı ise 1.994 oldu. MBL eğitiminin ardından öğrencilerin yüzde 63'ü istihdam fırsatına sahip oldu ve işe girenlerin yüze 67'si otomotiv sektörüne yöneldi. Bu öğrenciler arasından 165'i Mercedes-Benz’de iş başı yaparken, programa katılan 38 kız öğrenciden 2'si de şirket bünyesinde istihdam edildi.

- "Öğrencilerin en iyi kariyer planını yapmalarına destek olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, proje kapsamında gelecek yıldan itibaren atılacak yeni adımlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Etki analizi çalışmamız sonrasında okullarımızda ve bayilerimizde alabileceğimiz temel aksiyonları değerlendirdik. Bu doğrultuda öğrencilerimizin laboratuvarlarda kullandıkları seçim kriter seti yaygınlaştırılmaya çalışılacak ve bayilerin de katılımıyla en iyi hale getirilmesi sağlanacak. Böylelikle öğrencilerin MBL'den mezuniyetlerine dek devamlılığı sağlanmaya çalışılacak. Aynı şekilde CV hazırlama yetkinliğini artırma amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimize eğitimler verilecek. Öğrencilerin en iyi kariyer planını yapmalarına destek olacağız. Stajları boyunca öğrencilerimizin gelişimlerini de yakından takip ederek bayilerimizle beraber en iyi kariyer planını yapmaları sağlanacak."

