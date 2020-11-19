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Merdivenden yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, 2 katlı evin merdivenlerinden yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Taşpınar Köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet Ali Ö., isimli yaşlı adam, 2 katlı evlerinin merdivenlerinde dengesini kaybederek yuvarlandı.

Merdivenden yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı

Adıyaman’da, 2 katlı evin merdivenlerinden yuvarlanan yaşlı adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Taşpınar Köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet Ali Ö., isimli yaşlı adam, 2 katlı evlerinin merdivenlerinde dengesini kaybederek yuvarlandı. Merdivenlerden yuvarlanarak yaralanan yaşlı adamı fark eden köylüler yardımına koştu. Yaşlı adam köylüler tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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