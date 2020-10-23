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Merdivenler renkleniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, kent estetiği oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, kent estetiği oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şehir içinden sahil bandına inen merdivenler yenileniyor, rengarenk boyanarak kentin havası değiştiriliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile Çiftlikönü Mahallesi eski İtfaiye binasının bulunduğu alandan sahile inen merdivenler renklendirildi.
İlçenin diğer noktalarında da sahille bağlantı sağlayan merdivenlerin aynı şekilde renklendirilerek şehre estetik bir görünüm kazandırılacağı ifade edildi.

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