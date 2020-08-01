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Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan evinin kapısının önünde bulunan merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen Hasan A. isimli vatandaş yaralandı. Olayı gören yakınları hemen Hasan A.’nın yardımına koşarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Akşam
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Şifa Eczanesi
Izmit
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Şifa Eczanesi
Darica
Pelin Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Aydınoğlu Eczanesi
Izmit
Nesrin Eczanesi
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