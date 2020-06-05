YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Mereto Dağında topladıkları mantarları satarak geçimini sağlıyor

Mereto Dağında topladıkları mantarları satarak geçimini sağlıyor

BATMAN HABERLERİ  | 05.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden toplanan mantar, ilçede kilogramı 80 liradan satışa sunuluyor.

Batman’ın Sason ilçesinde, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinden toplanan mantar, ilçede kilogramı 80 liradan satışa sunuluyor. Mantarı toplayıp satan vatandaşlar, aile geçimine katkıda bulunuyor.
Mereto dağı eteklerinden toplanan mantarı ilçe merkezinde kilosunu 80 liradan satışa sunan Sait Boğuş, mantarın dağdaki karların erimesiyle ortaya çıktığını söyledi. Boğuş, "Doğada doğal olarak çıkıyor. Gübre ya da kimyasal görmüyor. Yılın bu mevsimi dağlık bölgelerde, büyük kayalıkların ve çeşitli ağaçların dibinde bulunuyor. Doğal olduğu için birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Dağlarda bol miktarda bulunmadığı için fiyatı biraz yüksek. Fiyatının yüksek olmasına rağmen sevenleri tarafından rağbet görüyor. Kilosu 80 liradır. Doğal olduğu için çok güzel bir tadı var" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Batman Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:47
Öğle
12:19
İkindi
16:12
Akşam
19:41
Yatsı
21:20

Batman Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Akıncı Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Mansur Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sason Çayı Taştı, Meyve Tarlaları Sular Altında Kaldı

Sason Çayı Taştı, Meyve Tarlaları Sular Altında Kaldı

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.