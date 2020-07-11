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Mergabüta Yaylası’nda sosyal mesafe hassasiyeti

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Mergabütan Yaylası sakinleri korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uydu.Yaz aylarında 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Yaylası’na çıkan vatandaşlar, tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaret ettikleri çadırlarda sosyal mesafe kurallarına uyuyor.

Hakkari’nin Mergabütan Yaylası sakinleri korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uydu.
Yaz aylarında 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Yaylası’na çıkan vatandaşlar, tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaret ettikleri çadırlarda sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Yaz aylarında çıktıkları yaylada büyük zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden yayla sakinleri Hakkari Valiliği’nin almış olduğu korona virüs tedbirlerine uyduklarını söylediler. Ziyaret ettikleri çadırlar da aralarında mesafe bırakarak ayaklarının üzerine serdikleri battaniyelerle sohbet eden yayla sakinleri, gençlere de sosyal mesafeye uymaları hakkında tavsiyelerde bulundular.

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