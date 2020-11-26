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Merhum Başkan Bulut’un anısına sergi

KİLİS HABERLERİ  | 26.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut anısına Kadın Mesleki Zenginleştirme Merkezlerinde yapılan dekoratif el sanatları sergisi açıldı.Belediye Binası içerisinde açılan el sanatları sergisine AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Erkmen, Mustafa Tohumcu ile Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un eşi Figen Bulut’ta katıldı.

Merhum Başkan Bulut’un anısına sergi

Kilis Belediyesi tarafından Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut anısına Kadın Mesleki Zenginleştirme Merkezlerinde yapılan dekoratif el sanatları sergisi açıldı.
Belediye Binası içerisinde açılan el sanatları sergisine AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Erkmen, Mustafa Tohumcu ile Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un eşi Figen Bulut’ta katıldı. 12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut anınsa Kadın Mesleki Zenginleştirme Merkezlerinde yapılan dekoratif el sanatları sergisi Covid-19 pandemi tedbirleri dahilinde sergi tüm vatandaşlar , maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gezebilecekleri bildirildi.

Merhum Başkan Bulut’un anısına sergi

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