YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:13 | Son Güncelleme

Gazeteci ve amatör dağcı Bekir Demirağ, merhum spor foto muhabiri Erkan Koyuncu anısına Erciyes dağına tırmanış gerçekleştirdi.74 yaşındaki Gazeteci, amatör dağcı Bekir Demirağ, spor sahalarından arkadaşı olan merhum Erkan Koyuncu anısına Erciyes Dağı’nın 3 bin 916 metre yükseklikteki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.Yıllarca çoğu maçı Erkan Koyuncu ile birlikte kale arkasında takip edip görüntüleyen Bekir Demirağ, 2 Ağustos 2014 tarihinde Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri önünde hayata gözlerini yuman gazeteci-foto muhabiri Erkan Koyuncu’yu unutmadı ve onun anısına hayli zor hava şartlarına rağmen Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

Gazeteci ve amatör dağcı Bekir Demirağ, merhum spor foto muhabiri Erkan Koyuncu anısına Erciyes dağına tırmanış gerçekleştirdi.
74 yaşındaki Gazeteci, amatör dağcı Bekir Demirağ, spor sahalarından arkadaşı olan merhum Erkan Koyuncu anısına Erciyes Dağı’nın 3 bin 916 metre yükseklikteki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Yıllarca çoğu maçı Erkan Koyuncu ile birlikte kale arkasında takip edip görüntüleyen Bekir Demirağ, 2 Ağustos 2014 tarihinde Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri önünde hayata gözlerini yuman gazeteci-foto muhabiri Erkan Koyuncu’yu unutmadı ve onun anısına hayli zor hava şartlarına rağmen Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Erciyes Dağı’na 95.kmez tırmanış gerçekleştiren Bekir Demirağ, bu tırmanışını merhum arkadaşına ve tüm spor foto muhabirleriyle spor yazarlarına armağan etti.
Bekir Demirağ zirvedeki anı defterine "11 Ekim 2020. Saat 07.00. Erciyes’e 95. tırmanışım. Ülkemizin önde gelen yüksek dağlarından Erciyes’e yaptığım bu tırmanışımı görevi başında yaşama veda eden spor foto muhabiri arkadaşım Erkan koyuncu ve kar, yağmur, soğuk, sıcak demeden yurdun dört bir köşesinde tam bir görev aşkıyla o sahadan o sahaya, o salondan bir diğerine koşan tüm spor basınına armağan ediyorum. Merhum arkadaşıma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine, spor medyamıza da sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Onu asla unutmayacağız" diye yazdı.

Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bursa’da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle anıldı
Bursa’da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle anıldı
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erciyes Zirve Tırmanışı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erciyes Zirve Tırmanışı
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
SERKA 3’üncü kez Ağrı Dağı’nın zirvesinde
SERKA 3’üncü kez Ağrı Dağı’nın zirvesinde
Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi
Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:38
Öğle
12:29
İkindi
15:38
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.