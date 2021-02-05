YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Merhum Gazeteci Bedrettin Maradit’e vefa örneği

Merhum Gazeteci Bedrettin Maradit’e vefa örneği

05.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merhum Gazeteci Bedrettin Maradit’e vefa örneği

Düzce’ye ilk süreli yerel gazeteyi kazandıran Basın Şeref kartı sahibi merhum gazeteci Bedrettin Maradit’in adı yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Kültür Mahallesindeki Caddeye verildi.Düzce Belediyesi Şubat ayı ikinci oturumu Prof.

Düzce’ye ilk süreli yerel gazeteyi kazandıran Basın Şeref kartı sahibi merhum gazeteci Bedrettin Maradit’in adı yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Kültür Mahallesindeki Caddeye verildi.
Düzce Belediyesi Şubat ayı ikinci oturumu Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 22 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda duayen gazeteci Bedrettin Maradit’in isminin caddeye verilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliği ile0 kabul edildi.
Meclis başkanvekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirilen meclisin ilk toplantısında gündeme gelen Kültür Mahallesi 754. Caddeye merhum duayen gazeteci Bedrettin Maradit’in adının verilmesi yönündeki teklif maddesi, ikinci toplantıda tüm meclis üyelerinin desteğiyle geçti.

Bedrettin Maradit kimdir?
26 Nisan 1951’de İstanbul’da bastırdığı Düzce Postası’nın birinci sayısı ile Düzce’yi ilk süreli yerel gazeteye kavuşturdu. 6 ay sonra elektrikli baskı makinesi getirdi ve bölgenin ilk gazete matbaasını kurmuş oldu.
Maradit’in başlattığı girişimler, basın dışında matbaacılık alanında da mesleki bir eğitim hamlesi oldu. Sonradan açılan matbaaların, gazetelerin sahipleri, çalışanları Düzce Postası okulunda çıraklıktan ustalığa kadar yetişip meslek sahibi oldular. İlk matbaa tipo ve ofset baskı, kurşun dizgi makinelerinin, filmi ve kalıp atölyesinin ve bunları çalıştıracak ilk matbaacı ustalarının İstanbul’dan getirilip Düzce’de ikamet ettirilmesi hep Bedrettin Maradit’in girişimidir.
Düzce’de basın- yayın dünyasının ilk tohumları 1948’de İstanbul’da atılmıştı. O zamanlar İstanbul Boğaz Komutanlığı’nda askerliğini yapan Bedrettin Maradit, 1948’de Türkiye’nin en büyük gazetesi Son Posta’da muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1951’de Düzce’ye döndü, temin ettiği eski bir daktilo ile Son Posta Gazetesinin Düzce muhabirliğini devam ettirdi. Düzce’de 15-20 adet satılan Son Posta gazetesi, Maradit’in gayretleriyle, 100-150 adet satışa ulaştı.
1951’de Düzce Postası’nı yayına geçirdikten sonra 16 Ekim 1953 yılında Bolu’da da bir matbaa açtı. Böylece o zamanki vilayet merkezi Bolu’nun da ilk günlük gazetesini, yayın hayatına başlattı. Bolu Ekspres adıyla yayın hayatına başlayan bu gazete, 1963 yılında haftalık Abant ve Yeni Hamle gazeteleriyle birleşerek, Sesimiz adı altında günlük yayınlarını sürdürdü. Sesimiz Gazetesi’nin yayınları Bolu Gündem Gazetesi yayın hayatına başlayana kadar aksamadan sürdü.
Bedrettin Maradit’in büyük zorluklara rağmen başlattığı girişimler sadece Düzce’de değil Bolu’da da gazetecilik ve matbaacılık alanında mesleki bir eğitim hamlesi oldu.
1927 yılında Düzce’de Dünya’ya gelen Bedrettin Maradit 9 Nisan 2013’de 86 yaşındayken vefat etti. İleri yaşına rağmen vefat edene kadar gazetede her gün başyazılarına devam etti.

Merhum Gazeteci Bedrettin Maradit’e vefa örneği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Düzce Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
13:14
İkindi
15:58
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Can dostlara sıcak yuva

Can dostlara sıcak yuva

2021 yılının ilk logo günü yine farkındalık oluşturdu

2021 yılının ilk logo günü yine farkındalık oluşturdu

Silahları bomba arama köpeği buldu

Silahları bomba arama köpeği buldu

Düzce Belediyesi şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

Düzce Belediyesi şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

Düzce Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere patates

Düzce Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere patates

Şahin, “Çevreci sanayiciyi tercih ediyoruz”

Şahin, “Çevreci sanayiciyi tercih ediyoruz”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.