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Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti

14.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti

Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.K. katılmadı.

E.K'nin avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer duruşma salonunda hazır bulundu, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise Kahramanmaraş'tan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının okunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık E.K'nin yargılama sürecinde yaptığı savunmalarda samimi olduğunu belirterek, "yalan tanıklık" suçundan beraatini talep etti.

Duruşma sonunda avukat Kemal Yavuz, savcının mütalaasına ilişkin dosyanın Kahramanmaraş'taki dosya ile birleştirilmesi ve görüş alınması için ek süre istedi.

Yavuz, yaptıkları araştırmalarda ön ödemeli aramanın günde 5 defadan fazla yapılamadığını anlatarak, "Sanık ile İsmail Güneş arasında 26-27 Mayıs arasında gerçekleşen görüşme şüphelidir. Kaza olduktan sonra ön ödemeli arama yapılması mümkün değildir. Hayatın olağan akışına aykırıdır. Esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesini istiyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıklayarak sanık E.K'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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İsmail Güneş Muhsin Yazıcıoğlu duruşma ek

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