Merhum Pembegüllü dualarla anıldı

Gebze Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Pembegüllü vefat yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Gebze Belediyesi eski Başkanı Ahmet Pembegüllü vefat yıldönümünde mezarı başında anıldı. Merkez Mezarlığındaki kabri başındaki törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Ali Kaya, Selamet Güner, birim müdürleri, Pembegüllü ailesi fertleri katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından merhum eski belediye başkanı Pembegüllü’nün ağabeyi Mehmet Pembegüllü anmaya katılanlara teşekkür etti.

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebzemiz’in eski belediye başkanlarından merhum Ahmet Pembegüllü’yü kabri başında dualarla yad ettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.



