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  4. Merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anısına lokma dağıtıldı

Merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anısına lokma dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden Akdeniz Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden Prof.

Merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anısına lokma dağıtıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden Akdeniz Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu için lokma dağıtıldı.
Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun vefatı ve Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde lokma dağıtımı yapıldı. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun eşi Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu’nun da katıldığı törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun bilime, insanlığa ve organ nakline önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Özkan, “Hem 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla hem de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hocamızın vefatı nedeniyle düzenlenen bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anısına lokma dağıtıldı

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