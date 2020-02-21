Merhum Sivas Valisi Kemelek anıldı

Sivas Valisi olarak görev yaparken amansız bir hastalık nedeniyle 2014 tarihinde vefat eden Zübeyir Kemelek, vefatının 6’ncı yıl dönümünde son görev yeri olan Sivas’ta anıldı.

Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Hikmet Dengeşik ve Mehmet Sayın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan’ı okul girişinde çeşitli spor branşlarında derece elde eden öğrenciler karşıladı. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ayhan, daha sonra Kemelek’in Sivas’ta görev yaptığı sürede çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra okul salonunda gerçekleştirilen anma programına katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kemelek’in anısına hazırlanan video gösterime sunuldu. Video gösteriminin ardından Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı; Vali Ayhan’a Kemelek ile birlikte çekilen fotoğrafını hediye etti.

Vali Ayhan, "Sizin okulunuzun ismi çok kıymetli. İnşallah ismiyle müsemma bir okul olur ve her iki isim de sizlerde güzel izler bırakır. Çok güzel, kimlikli bir okulun öğrencilerisiniz" dedi.

Kemelek ile birlikte görev yaptığı dönemin kendisinde önemli izler bıraktığını dile getiren Vali Ayhan, "Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu unutmayacağız. Yaşam tarzından, fikirlerinden, bizlere bıraktıklarından hep istifade edeceğiz"

Vali Ayhan, programın ardından daha önce Kemelek adına okutulan mevlit için hazırlanan şekerleri öğrenci ve öğretmenlere ikram etti.

