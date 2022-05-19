Meriç Nehri, 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildi

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nin 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildiği bildirildi.

TED Edirne Koleji Kürek Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 yıllarında düzenlenecek 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday gösterilen Türkiye, Almanya, Çekya, Fransa ve İtalya ile yarışacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, geçen yıl TED Edirne Koleji olarak Meriç Nehri parkurunda önemli bir kürek festivaline imza attıklarını belirtti.

Bu festivalle birlikte dünya kürek camiasının gözünü Meriç Nehri parkuruna çevirdiğini ifade eden İba, "Edirne dünyanın kürek parkuru olma yolunda adım adım ilerliyor. Bu gururu Edirneliler ile birlikte yaşamaktan son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayında parkur adaylığı çerçevesinde değerlendirme için Uluslararası Kürek Federasyonu (FİSA) yetkililerinin Edirne'de incelemede bulunacağını vurgulayan İba, bu değerlendirmeler sonrası şampiyonanın Meriç Nehri'nde yapılıp yapılmayacağı kararının verileceğini kaydetti.

