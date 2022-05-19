YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç Nehri, 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildi

Meriç Nehri, 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildi

19.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TED Edirne Koleji Kurucusu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba: "Edirne dünyanın kürek parkuru olma yolunda adım adım ilerliyor"

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nin 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterildiği bildirildi.

TED Edirne Koleji Kürek Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 yıllarında düzenlenecek 19 ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için aday gösterilen Türkiye, Almanya, Çekya, Fransa ve İtalya ile yarışacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, geçen yıl TED Edirne Koleji olarak Meriç Nehri parkurunda önemli bir kürek festivaline imza attıklarını belirtti.

Bu festivalle birlikte dünya kürek camiasının gözünü Meriç Nehri parkuruna çevirdiğini ifade eden İba, "Edirne dünyanın kürek parkuru olma yolunda adım adım ilerliyor. Bu gururu Edirneliler ile birlikte yaşamaktan son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayında parkur adaylığı çerçevesinde değerlendirme için Uluslararası Kürek Federasyonu (FİSA) yetkililerinin Edirne'de incelemede bulunacağını vurgulayan İba, bu değerlendirmeler sonrası şampiyonanın Meriç Nehri'nde yapılıp yapılmayacağı kararının verileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden olduKahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Aydın Baruş vatandaşlarla vedalaştı:Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Aydın Baruş vatandaşlarla vedalaştı:

Edirne Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:44
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:37
Yatsı
22:20
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.