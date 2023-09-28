YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali güçlendirilerek aktif hale getirilecek

Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali güçlendirilerek aktif hale getirilecek

28.09.2023 13:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali, betonarme yapılarının zemin iyileştirme yöntemindeki problem giderilerek aktif hale getirilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'dan sonra Türkiye'de nehir üzerinde inşa edilen Arşimet tribünlü hidroelektrik santralinin Meriç'te yapımına 2021 yılında başlandığını anımsattı.

Santralde kesin kabulün henüz yapılmadığı esnada problem meydana geldiğine işaret eden Sezer, "Teslim aşamasında maalesef burada özellikle lastik savaklarda bir sıkıntı oluşuyor ve orada bir yıkılma meydana geliyor." dedi.

Vali Sezer, aksaklıkla ilgili hem idari hem de adli açıdan yürütülen bir tespit davasının olduğunu vurguladı.

Göreve gelmesi sonrası konuyla ilgili hem akademisyenler hem de DSİ yetkililerinden heyet kurarak inceleme başlattığının altını çizen Sezer, "Burada yıkılan yerlerle ilgili drenaj çalışmaları yapıldı, burada 'jet-grout' (yüksek basınç altında çimento su karışımının zemine enjeksiyonu ile kolon oluşturularak yapılan bir konsolidasyon tekniği) denilen bir dayanak sistemi oluşturulmuş, özellikle yıkılan kısımda bu tekniğin tutmadığı yönünde arkadaşlarımızın raporu ve değerlendirmesi var. Dolayısıyla burada yapımdan kaynaklanan bir sıkıntı var." diye konuştu.

"YAPI GÜÇLENDİRİLECEK"

Projede revizyona gidilerek yıkılan kısmın fore kazık uygulamasıyla yapılacağını, sağlam olan elemanlarının da fore kazıkla güçlendirileceğini ifade eden Sezer, 2-3 ay içerisinde inşanın tamamlanmasını öngördüklerine işaret etti.

Hukuki sürecin devam ettiğini, bunun sonucunda tespit edilecek hata sahibine zararın rücu edileceğinin altını çizen Sezer, "Bir taraftan da idari tahkikat kapsamında, burada sorumlular kimler, onlarla ilgili de bir süreç devam ediyor. Bu bütün büyük inşaatlarda olabilen bir şey. Bu büyük bir proje, projelerde bu tür sıkıntılar olabilir. Bununla ilgili de devlette bir hukuk mekanizmamız var, ona göre de süreç her halükarda yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen ve santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konulmuştu.

Ağustos ayındaki test aşamasında lastik savakların betonarme ayaklarında çökme meydana gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da define avcıları jandarmaya yakalandıAksaray’da define avcıları jandarmaya yakalandı
Edirne emniyetinden silah kaçakçılarına operasyon: Tır sürücüsü gözaltına alındıEdirne emniyetinden silah kaçakçılarına operasyon: Tır sürücüsü gözaltına alındı
Fatih’te ilginç kaza: Gaza fazla basan sürücü başka bir aracın üzerine çıktıFatih’te ilginç kaza: Gaza fazla basan sürücü başka bir aracın üzerine çıktı
Anahtar Kelimeler:
santral hidroelektrik

Edirne Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:30
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Edirne Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Ugur eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Sifa eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Hayat eczanesi
Enez
Yavuz eczanesi
Havsa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.