YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor

Meriç Ovası'nın coğrafi işaretli yer fıstığında ekim alanı her geçen yıl artıyor

01.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkkan: - "İlçemizde 2 bin dekar alanda yer fıstığı üretiliyor bu da her geçen yıl artıyor. Hedefimiz ekim alanlarını daha da genişletmek"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen ve yakın zamanda coğrafi işaret alan "Meriç yer fıstığı"nın ekim alanı genişletilerek ekonomiye daha fazla katkı sunması hedefleniyor.

Ata tohumundan çerezlik olarak yetiştirilen "Meriç yer fıstığı" yapılan çalışmalarla 2017 yılında ticari ürüne dönüştürüldü. Fıstığa olan ilgi artınca 2019'da Alibey köyünde 13 girişimci kadının da katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Kooperatifleşmeyle Meriç Ovası'nda fıstık üretimi 5 yılda 7 kat arttı ve ekim alanı 300 dekardan 2 bin dekara çıktı.

Yer fıstığından yapılan ezme, kurabiye ve fıstık yağı gibi ürünler ise "Alibey'den" markasıyla pazara sunulurken, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yürütülen çalışmalar "Meriç yer fıstığı" adıyla coğrafi işaret aldı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkkan, AA muhabirine, ilçede fıstık ekiminin son yıllarda yaygınlaştığını söyledi.

Meriç yer fıstığının coğrafi işaret almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkkan, "İlçemizde fıstık ekiminde son yıllarda güzel bir artış var. İlçemizde 2 bin dekar alanda yer fıstığı üretiliyor bu da her geçen yıl artıyor. Hedefimiz ekim alanlarını daha da genişletmek." dedi.

- Fıstıkta hasat devam ediyor

Eylül ayının ilk haftası başlayan hasadın devam ettiği Alibey köyünde, muhtar Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, fıstığın 120-130 günde yetiştiğini söyledi.

Yılmaz, 6-7 kez suladıkları ürünün beyaz rengini yetiştiği kumlu topraktan aldığını belirterek, "Köyde yaklaşık 1000 dönüm arazide fıstık yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız fıstığı makine yardımıyla ya da elle topraktan çıkarıyor. Fıstık, köylümüze ek bir gelir sağladı. Nasuhbey köyümüzde de yetiştiriliyor. Adını 'Meriç yer fıstığı' koyduk, marka tescilini yaptık." dedi.

Yılmaz, ilçe kaymakamlığının ve TRAKYAKA'nın destekleriyle aldıkları makinelerle toplama, eleme ve kavurma işlemlerini yaptıklarını ifade etti.

Üretimi artırmak istediklerini söyleyen Yılmaz, "Diğer köylülerin de destek vereceğini umuyoruz. Bu topraklar değer kazandı. Kurabiye ve fıstık ezmesi üretiyoruz. İç fıstık olarak da değerlendiriyoruz. Ürünümüzü tanıtmak için Ankara ve Antalya'da yöresel ürünler fuarlarına katıldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli fıstık üretip ürün yelpazemizi genişleteceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, bir dönüm alandan 250 ile 400 kilo arasında ürün aldıklarını, münavebeli ekimle tarlaları 3 yılda bir dinlendirdiklerini dile getirdi.

Üretici Remziye Pazarcı da fıstığın meşakkatli bir üretim süreci olduğuna değinerek, "Topraktan makineler yardımıyla çıkarılan fıstık 4-5 gün boyunca tarlada kurumaya bırakılıyor. Tarlada kuruduktan sonra makine yapraklarından ayırıyor sonra serip kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra satışa hazır hale geliyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiEdirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldıŞanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı
Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldıÖz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Edirne Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
13:09
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:24
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.