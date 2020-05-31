Merih Demiral'a Manchester United kancası

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın Douglas Costa'yı transfer etmek için kulübe ciddi baskı yaptığı ve Merih Demiral hakkında da bilgi aldığı öğrenildi.

Bilindiği üzere, Juventus eski oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi de Paul Pogba karşılığında İtalyan ekibinden Douglas Costa ve Merih Demiral'ı takas olarak transfer etmenin peşinde. Ancak, Douglas Costa'nın İngiliz ekibine gitmesinin zor olduğunu belirtildi.

MANCHESTER UNİTED TEKLİF YAPACAK

Manchester'ın Douglas Costa haricinde milli futbolcu Merih Demiral'ın da takımdaki durumunu sorduğu öğrenildi. Juventus'un genç yıldız için 55 milyon euro talep etmesi üzerinde Manchester United düşünme kararı aldı. Bu transferi gerçekleştirmek isteyen kırmızı şeytanlar önümüzdeki günlerde Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak. Ayrıca Merih Demiral'ın da İngiltere liginde oynamak istediği biliniyor.

TARİHTEKİ EN PAHALI TÜRK OYUNCU

Juventus ile sözleşmesi bulunan Demiral için 55 milyon euro bonservis talep ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse tarihteki en pahalı Türk transferi olacak.