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  4. Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması: EURO 2020'de görüşürüz

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması: EURO 2020'de görüşürüz

İTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral'dan açıklama geldi. Merih Demiral, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Juventus'ta forma giyen ve dünkü Roma maçında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral, kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür etti.

Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

İtalyan spor basınının sezonu kapattığı yorumunu yaptığı Merih, Twitter'daki mesajının sonuna "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere" şeklinde yazması, haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na yetişeceğinin sinyali olarak algılandı.

Merih Demiral

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAĞI AÇIKLANMADI

Juventus Kulübü yaptığı açıklamada, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiğini belirterek, 21 yaşındaki genç stoperin ilerleyen günlerde operasyon geçireceğini kaydetti. Siyah-beyazlı kulüp, Merih'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bir süre vermedi.

Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında çıktığı hava topu mücadelesinde kötü biçimde düşerek sakatlanan Merih Demiral, oyuna devam etmek istese de teknik heyet tarafından oyundan alınmıştı.

Karşılaşmanın ardından Roma Olimpiyat Stadı’ndan koltuk değneği ve mini ambulans ile ayrılmak durumunda kalan milli oyuncuya, Serie A kulüplerinden, Türk spor ve siyaset camiasından çok sayıda "geçmiş olsun" ve destek mesajı gelmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral euro 2020 juventus roma

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