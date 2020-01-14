Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası De Ligt'den şok paylaşım

Sezonu kapatan Merih Demiral için Juventus'un ezeli rakipleri Inter ve Roma bile "geçmiş olsun" mesajı yayınlarken, milli futbolcumuzun takım arkadaşı De Ligt'in "umursamaz" paylaşımı tepki çekti.

MERİH İÇİN TEK BİR KELİME BİLE YAZMADI

Hollandalı savunma oyuncusu, maç sonrası Bonucci ile fotoğrafını koyarak, "Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet" ifadesini kullanırken, formayı kaptırdığı Merih Demiral için tek bir kelime dahi yazmadı.



