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  4. Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası De Ligt'den şok paylaşım

Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası De Ligt'den şok paylaşım

İTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası takım arkadaşı Matthijs De Ligt'in yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Genç Hollandalı'nın umursamaz tavrı pes dedirtti.

Sezonu kapatan Merih Demiral için Juventus'un ezeli rakipleri Inter ve Roma bile "geçmiş olsun" mesajı yayınlarken, milli futbolcumuzun takım arkadaşı De Ligt'in "umursamaz" paylaşımı tepki çekti.

MERİH İÇİN TEK BİR KELİME BİLE YAZMADI

Hollandalı savunma oyuncusu, maç sonrası Bonucci ile fotoğrafını koyarak, "Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet" ifadesini kullanırken, formayı kaptırdığı Merih Demiral için tek bir kelime dahi yazmadı.

De Ligt paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Matthijs de Ligt roma juventus leonardo bonucci

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