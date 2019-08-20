Merih Demiral: Juventus, olmak istediğim yer

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral için imza töreni düzenledi. 2024 yılına kadar Juve forması giyecek olan Demiral, bir an önce taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyleyerek, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sahaya çıktığımda elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah formayı giyip bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu. "GENÇLER HAYALLERİNİ HİÇ BIRAKMASIN" Juventus'ta forma giyecek ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını da dile getiren Merih, "Burası çok büyük bir kulüp. Buranın ilk Türk futbolcusu olmak benim için ayrı bir gurur. Gençlere vermek istediğim tavsiye, hayallerini hiçbir zaman bırakmasınlar, ben şimdi hayalini kurduğum futbolcularla idman yapıyorum. Gençler çalışmaya devam etsinler. Çalışmaya başlayınca gerisi geliyor" diye konuştu. "UMARIM KALICI OLURUM" Juventus'ta kalıcı olmak istediğini de belirten başarılı savunmacı, "Buranın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Tesislere girdiğimde buranın ne denli büyük bir aile olduğunu anladım. Burada kalıcı olmak önemli. Umarım kalıcı olup kulübüm için en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.

"CHIELLINI VE BONUCCI BANA YARDIMCI OLUYOR" Küçüklükten beri takip ettiği futbolcularla oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Merih Demiral, "Chiellini bunlardan biri. Chiellini olsun, Bonucci olsun antrenmanlarda tecrübeleriyle yardım ediyor bana. Onların tecrübelerinden yararlanmak benim için çok önemli" açıklamasında bulundu. "FORMAMI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Juventus'un her zaman dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduğunu söyleyen Merih, "Özellikle defans oyuncularına. Bu benim için büyük şans. Büyük özveri göstermem gerek. Formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Formayı giymek için en iyisini yapacağıma inanıyorum. Bu formayı bu yaşta giymek çok önemli. İnşallah bu formayı devamlı giyerim ve başarılı olurum" dedi. "OYNAMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM" Avrupa'da oynama hedefini küçük yaşlarda koyduğunu açıklayan başarılı futbolcu, şu ifadelere yer verdi: "18 yaşında çıktım Avrupa'ya. Küçüklüğümden beri hayalimdi Serie A'da oynamak. Portekiz'e giderek başladım. Çok zor bir karardı benim için ama Avrupa'da oynamak için böyle bir karar aldık. Şu an da oynamak istediğim yerdeyim. Önemli olan bu bence."