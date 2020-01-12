Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma-Juventus maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, Siyah-Beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.

Milli futbolcumuz karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Dybala'nın ortasında arka direkte yaptığı düzgün vuruşla Roma ağlarını havalandırdı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

MERİH DEMİRAL SAKATLANDI VE OYUNDAN ALINDI

Merih Demiral, 15. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası dengesiz şekilde yere düşerek ayak bileğinden sakatlandı. Merih'in yerine oyuna Matthijs de Ligt dahil oldu.

