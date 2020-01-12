Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma-Juventus maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, Siyah-Beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.
Milli futbolcumuz karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Dybala'nın ortasında arka direkte yaptığı düzgün vuruşla Roma ağlarını havalandırdı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Merih Demiral, 15. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası dengesiz şekilde yere düşerek ayak bileğinden sakatlandı. Merih'in yerine oyuna Matthijs de Ligt dahil oldu.
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