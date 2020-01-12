SPOR
  4. Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

İTALYA HABERLERİ  | 12.01.2020 23:18 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus formasıyla ilk golünü Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında attı. 3. dakikada ağları havalandıran, Merih Demiral takımını 1-0 öne geçirdi.

Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma-Juventus maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, Siyah-Beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.

Milli futbolcumuz karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Dybala'nın ortasında arka direkte yaptığı düzgün vuruşla Roma ağlarını havalandırdı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

MERİH DEMİRAL SAKATLANDI VE OYUNDAN ALINDI

Merih Demiral, 15. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası dengesiz şekilde yere düşerek ayak bileğinden sakatlandı. Merih'in yerine oyuna Matthijs de Ligt dahil oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Ibra attı, Milan kazandıIbra attı, Milan kazandı
Simon Kjaer'in yeni adresi belli olduSimon Kjaer'in yeni adresi belli oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral roma juventus Dybala

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

TFF, G.Saray ve Trabzon'a yaylım ateşi!

TFF, G.Saray ve Trabzon'a yaylım ateşi!

Süper Lig ekibini UEFA'ya şikayet ediyorlar

Süper Lig ekibini UEFA'ya şikayet ediyorlar

Beşiktaş yıldız ismi kaptı

Beşiktaş yıldız ismi kaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Yılın transfer bombası! Hakan ve Cengiz...

Yılın transfer bombası! Hakan ve Cengiz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

ÖZET | Cagliari-Milan maç sonucu: 0-2 (Ibrahimovic ilk golünü attı)

Ibra attı, Milan kazandı

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, Milan ile anlaşma sağladı

Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu

Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yaptığı spor sosyal medyayı salladı

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Roma Kulübü, Mert Çetin sayesinde kayıp çocuğa buldu

Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu

Lider Inter, Napoli'yi de devirdi

Lider Inter, Napoli'yi de devirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.