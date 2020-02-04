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Merino yünü egzamaları iyileştiriyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

Yapılan son araştırmalara göre egzama hastalığının iyileşme sürecine merino yününün olumlu katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Merino yünü egzamaları iyileştiriyor

Yapılan son araştırmalara göre egzama hastalığının iyileşme sürecine merino yününün olumlu katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Merino yününün tedavi edici özelliği bulunduğu ve bu özelliğin yapılan deneylerde 6 hafta içerisinde kendini gösterdiği ortaya çıktı.
The Woolmark Company tarafından desteklenen son araştırmalar ile süper ince merino yününün egzama hastalarını tedavi edici özelliği olduğu ortaya çıktı. The Woolmark Company, yünün sonsuz yararlarına dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tıp dilinde atopik dermatit olarak bilinen egzama hastalığı ile başa çıkmak için, ince mikronlu merino yününün iyileştirici özelliklerinin anlatılması amaçlanıyor. Egzama hastalığının bugüne kadar tedavisinin çok zor olduğuna dikkat çeken bilim adamları, bu hastalığın küçük çocukların neredeyse yüzde 28’inde görüldüğünü belirtiyor. Yürütülen bilimsel araştırma 17.5 mikron ve daha ince merino yününün egzamayı iyileştirdiğini kanıtlar nitelikte. Bu ince mikron yünlerle yapılan giysilerin tene yakın giyimde, 6 haftalık bir süre içerisinde iyileşme gözlemlendiği gözler önüne seriliyor.

Merino yünü egzamaları iyileştiriyor

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