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Merinos Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu anıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.12.2020 13:20 | Son Güncelleme

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 14’üncü yıldönümünde mezarı başında aile fertlerinin katılımı ile Kur’an-ı Kerim okunarak anıldı.Pandemi dolayısıyla anma törenine Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile aile üyeleri katıldı.

Merinos Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu anıldı

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 14’üncü yıldönümünde mezarı başında aile fertlerinin katılımı ile Kur’an-ı Kerim okunarak anıldı.
Pandemi dolayısıyla anma törenine Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile aile üyeleri katıldı. Gaziantep Asri mezarlığındaki aile kabristanında Kur’anı Kerim okunarak dualar edildi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun ebediyete intikalinin 14. Yılında pandemi dolayısıyla yalnızca aile üyeleriyle mezarı başında hazır bulunduklarını ve Kur’anı Kerim okunarak andıklarını ifade etti.
"Hizmet etmeye devam ediyoruz"
İbrahim Erdemoğlu, “Babamızın bizlere en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiğin ilkelerden sapmadan ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zararlığa uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz. Erdemoğlu ailesi adına herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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