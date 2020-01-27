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Merinos sporun yeni transferleri belli oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye Bayan Voleybol 1.liginde mücadele eden Merinos Spor Bayan Voleybol Takımı Fenerbahce’nin başarılı smaçörü Merve Tanyel ile pasör Meral Uğur’ transfer etti.Merinos spor bayan voleybol takımının başarılarına destek olmak ve ikinci yarı sonunda finallere kalmak için kolları sıvayan Merinos spor iki yeni transfer yaptı.

Merinos sporun yeni transferleri belli oldu

Türkiye Bayan Voleybol 1.liginde mücadele eden Merinos Spor Bayan Voleybol Takımı Fenerbahce’nin başarılı smaçörü Merve Tanyel ile pasör Meral Uğur’ transfer etti.
Merinos spor bayan voleybol takımının başarılarına destek olmak ve ikinci yarı sonunda finallere kalmak için kolları sıvayan Merinos spor iki yeni transfer yaptı. Voleybola, Vakıf Bank altyapısında başlayan ardından Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısına transfer olan Merve Tanyel, Fenerbahçe Küçük Kız, Yıldız Kız ve Genç Kız Voleybol Takımlarında mücadele etti. Genç takımla deplasmanlı PAF Ligi’nde de mücadele eden Merve Tanyel, Fenerbahçe voleybol altyapı takımlarıyla sayısız başarıya imza attı. Tanyel, 2011-2012 sezonunda ’İstanbul Yıldız Kızlar Voleybol Ligi En İyi Oyuncusu’ seçildi. 2013-2014 sezonunda bir yıl Vakıfbank forması giyen oyuncu, takımıyla 2014 Genç Bayanlar İstanbul birinciliğinin ardından, 2014 Genç Bayanlar Türkiye şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe’de sürdürdüğü voleybol yaşamındaki başarıları nedeniyle ABD’deki birçok üniversiteden teklif alan Merve Tanyel, University of San Diego’da eğitim gördü. Merve Tanyel, Amerikan Bayan Üniversite Voleybol ligi olan NCAA’da oynadı. 30 kez Milli formayı giyen 1996 doğumlu smaçör oyuncu 177 cm boyundaki Merve Tanyel maçlara çıkmak için sabırsızlanıyor.
Konuyla ilgili olarak bilgi veren Merinos spor antrenörü Ali Bağcı, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve yabancı bir bzon idman ocağı, Seramiksan, Bolu Belediye spor, Bartın Polisgücü ve Bozhüyük Belediye sporda oynamıştı. Her iki oyuncunun da bu hafta oynanacak olan Ankara TED Koleji maçında görev alacakları bildirildi.oyuncunun da hafta içerisinde gelerek sözleşme imzalayacağını ifade etti.

Merinos sporun yeni transferleri belli oldu

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Maya Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Merve Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Botan Eczanesi
Sahinbey
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