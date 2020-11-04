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‘Merkeb-i Mesai’ Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde finale kaldı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 04.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi uygulama birimi olan Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) tarafından hazırlanan ‘Merkeb-i Mesai’ belgesel filmi 20.

‘Merkeb-i Mesai’ Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde finale kaldı

Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi uygulama birimi olan Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) tarafından hazırlanan ‘Merkeb-i Mesai’ belgesel filmi 20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde ilk 10 film arasına girerek finale kaldı.
Yönetmenliğini Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Hasan Erdoğmuş’un yaptığı “Merkeb-i Mesai” isimli belgesel film Mardin’in Artuklu ilçesinde çekildi. Belgeselde, ilçe sokaklarının dar olması nedeniyle belediye bünyesinde kadrolu olarak çalışan eşeklerin mesaileri ve işçiler anlatılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında 8. kez gerçekleşecek olan ‘Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması’, bu yıl ilk kez yapılacak olan ‘Belgesel Yarışması’ ve ‘12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda ödül alan filmlerle Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın’, ‘En İyi Erkek’, ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Müzik’ dallarının birincileri 6 Kasım’da Frankfurt’ta gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacak.
Festivalde ilk kez düzenlenen ‘Belgesel Yarışması’ndaki ilk 10 sıralamaya girerek finale kalen filmler arasına giren Gümüşhane Üniversitesi yapımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli “Merkeb-i Mesai” adlı belgesel filmin başarısından dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından alınan bir başarının daha haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencimiz Hasan Erdoğmuş’un yönetmenliğini üstlendiği belgesel film 20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde ilk 10 film arasına girdi. Bizim dışarıya açılan yüzümüz olan İletişim Fakültemiz yakaladığı bu başarılarla birlikte üniversitemizi ve Gümüşhanemizi yurtdışında da başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Fakültemiz Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) tarafından hazırlanan ‘Merkeb-i Mesai’ adlı belgesel film bu yönüyle bizler için birer gurur kaynağıdır. Bu nedenle de öğrencimiz Hasan Erdoğmuş’u yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

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