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Merkez kentsel dönüşüm projesi ihale tarihi belli oldu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde gerçekleştirilecek olan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için 7 Mayıs 2020 tarihinde inşaat ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada; Nevşehir’in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için son aşamaya gelindiğini kaydetti.Bu bölgelerde yaşayan vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacak ve şehrin çehresini değiştirecek olan proje için TOKİ’nin örnek bir mimari projeyi hayata geçireceğini ifade eden Arı, projenin ilk etabının İbrahim Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde uygulanacağını açıkladı.TOKİ’nin, projenin ilk etabı içerisinde yapılacak olan konut ve ticari alanlar için 7 Mayıs 2020 tarihinde ihale gerçekleştireceğini belirten Arı, ihalenin sonuçlanmasının ardından ise söz konusu bölgede inşaat çalışmalarına başlanılacağını duyurdu.Gerçekleştirilecek olan ihalenin Nevşehir için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Arı, seçimlerden önce verdiği sözlerden birini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde gerçekleştirilecek olan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için 7 Mayıs 2020 tarihinde inşaat ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada; Nevşehir’in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için son aşamaya gelindiğini kaydetti.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacak ve şehrin çehresini değiştirecek olan proje için TOKİ’nin örnek bir mimari projeyi hayata geçireceğini ifade eden Arı, projenin ilk etabının İbrahim Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde uygulanacağını açıkladı.
TOKİ’nin, projenin ilk etabı içerisinde yapılacak olan konut ve ticari alanlar için 7 Mayıs 2020 tarihinde ihale gerçekleştireceğini belirten Arı, ihalenin sonuçlanmasının ardından ise söz konusu bölgede inşaat çalışmalarına başlanılacağını duyurdu.
Gerçekleştirilecek olan ihalenin Nevşehir için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Arı, seçimlerden önce verdiği sözlerden birini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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