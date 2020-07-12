YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Merkez ve kırsalda parke döşemesi sürüyor

Merkez ve kırsalda parke döşemesi sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinin çevre düzenlemesi yaparken, diğer taraftan da merkez mahallelerde kilitli parke döşemesi gerçekleştiriyor.
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsalda vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme işlemini gerçekleştiriyor.
Ekipler bu doğrultuda kırsal Kargalı Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinin çevre düzenlemesini yaparak, parke döşeme işlemini gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler Bahçelievler ve Devteşti mahallelerinde de deforme olmuş parkelerin yerine yeni parke döşemesi gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:08
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:53
Yatsı
21:28

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Ezgi Eczanesi
Merkez
Gölpınar Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Seden Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Yüksekyayla Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

Tarih Öğretmeninden 'zazaca Sözlük' Çalışması

Tarih Öğretmeninden 'zazaca Sözlük' Çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.