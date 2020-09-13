YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Merkezden kırsala hizmet yağmuru

Merkezden kırsala hizmet yağmuru

BURSA HABERLERİ  | 13.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, kırsal kesimin de kalkınması için yatırımlarını sürdürüyor.

Merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, kırsal kesimin de kalkınması için yatırımlarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçmişi Osmanlı’nın ilk yıllarına dayanan dağ köylerinden Büyükdeliller Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Mahalle statüsüne geçen köylerdeki hayat kalitesi, Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetler ile en üst seviyeye çıkıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra ova ve dağ kesimindeki mahallelerin ihtiyacını da karşılamak için çalışıyor. Köyden mahalleye dönüşen Büyükdeliller Mahallesi de Osmangazi Belediyesi’nin hizmetleriyle kalkındı. Tarihi mahalleye 3 adet köy fırını, abdestlik ve bay-bayan tuvalet kazandıran Osmangazi Belediyesi, köy yollarını da tamamen yeniledi. Belediye ekipleri, son olarak Büyükdeliller’e bağlı Keles Caddesi, 12. Fatih Sokak, İmam Sokak, Arı Sokak ile Dikkaldırım Sokak’ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. 615 metre uzunluğundaki yolların zemini ekipler tarafından kazılıp, dolgu malzemesi çekildikten sonra sıcak asfaltla kaplandı. Kaplama için toplam 860 ton asfalt kullanıldı.
Merkezdeki hizmetlerin tamamını kırsal kesimlere de götürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’ye bağlı 136 mahallemizin hepsi hizmet sınırlarımız içerisinde. Belediye olarak altyapı çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Köylerimizin yollarını yenileyerek, meydan, spor tesisi ve parklar kazandırıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız kentten köye göç ediyorlar. Yaptığımız çalışmalar tüm hemşehrilerimiz için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Büyükdeliller Mahallesi ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dündar, yenilenen yollardan yürüyerek yatırımları inceledi. Büyükdeliller Mahalle Muhtarı Ünal Oruç ve mahalle sakinleri, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Dündar’a AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’de eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı

Bursa Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.