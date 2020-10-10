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Merkezefendi Belediye Kent Tiyatrosu ilk kez sanat severler buluştu

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediye Kent Tiyatrosu ilk kez seyirci ile buluştu.

Merkezefendi Belediye Kent Tiyatrosu ilk kez seyirci ile buluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Merkezefendi Belediyesi’nin kültür-sanat projeleri arasında yer alan ve belediye bünyesinde ilk kez kurulan belediye tiyatrosu, ilk oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıktı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirlerine uygun olarak Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Fatma Onat’ın kaleme aldığı, günümüzde gittikçe sayısı ve yoğunluğu artan kadınlara şiddet ve taciz eylemlerinden kaçıp bir kadın sığınma evinde yaşayan dört kadının hikayesinin sergilendiği ‘İsli Yaprak Sarması’ oyunu büyük beğeni topladı. İlk kez seyirci karşısına çıkan Kent Tiyatrosu ekibini, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Necdet Yılmaz da yalnız bırakmadı.
“İyi ki sanat var”
Tiyatro ekibinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu kurmak bizim için önemli bir projeydi. Ekibimiz bugün ilk kez seyirciyle buluştu. Salgın tedbirleri doğrultusunda bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ara verilen tiyatroyu bizler de oyuncular da fazlasıyla özlemiş. Merkezefendi’yi kültürün, sanatın, eğitimin ve sporun merkezi yapma yolunda emin ve sağlam adımlarla yürüyoruz. Emekleriyle ilçemizde tiyatroya can veren gençlerimize ve bu akşam onları yalnız bırakmayan sanatsever hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki sanat var” dedi.
Öte yandan, Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu bugün, yine Merkezefendi Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de Yiğit Sertdemir’in yazdığı ‘444’ adlı oyunu, Selahattin Doğramacı’nın genel sanat yönetmenliğinde oynayacak.

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