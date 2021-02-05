Merkezefendi Belediye Orkestrası’ndan bir konser daha

Merkezefendi Belediyesi pandemi döneminde vatandaşların sosyal etkinliklerde uzak kalmasından dolayı online konserlerine devam ediyor. 6 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’da verilecek olan konsere vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Merkezefendi Belediyesi pandemi döneminde de kültür, sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediye Orkestrası tarafından, vatandaşların evlerinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla online olarak verilen konserlere bir yenisi daha ekleniyor. 6 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan konserde Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın solisti Tayfun Tunç’a, konuk sanatçı Oğuz Aksaç eşlik edecek. Seyircisiz ve online konser, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın ve Merkezefendi Belediyesi sosyal medya hesapları ile DEHA TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

“Tüm hemşehrilerimizi online konserimizi izlemeye davet ediyorum”

Salgın döneminde birçok sosyal faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kısıtlamalar ile birlikte hemşehrilerimiz sosyal etkinliklerden de maalesef uzak kaldı. Bizler de bu noktada Merkezefendi Belediye Orkestramızla beraber online konserler düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi online konserimizi izlemeye davet ediyorum” dedi.



