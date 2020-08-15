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Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması düzenliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması’ düzenlenecek.6 ile 9, 10 ile 13 ve 14 ile 17 yaş olmak üzere üç kategoriden oluşan resim yarışmasının başvuruları 17 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 27 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması düzenliyor

Merkezefendi Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması’ düzenlenecek.
6 ile 9, 10 ile 13 ve 14 ile 17 yaş olmak üzere üç kategoriden oluşan resim yarışmasının başvuruları 17 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 27 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden yarışmacılar için düzenlenen yarışmada her kategorideki birinciye bisiklet, ikinciye mini fotoğraf makinesi ve üçüncüye kol saati hediye edilecek. http://merkezefendi.bel.tr/formlar/resim-yarismasi.pdf sayfasından indirilebilen form, resmin arkasına eklenerek, Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne veya Merkezefendi Kültür Merkezi’ne şahsen teslim edilecek.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel olarak resim yarışması düzenliyoruz. İlçemizde daha çok sosyal ve kültürel faaliyetleri etkinlikler gerçekleştirerek, ilçemizi sanatın ve kültürün merkezi haline getireceğiz. 6 ile 17 yaş arasındaki Merkezefendili çocuklarımızı, gençlerimizi resim yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması düzenliyor

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