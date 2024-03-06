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Merkezefendi Belediyesi 8 Mart’a özel etkinlikler düzenleyecek

İHA İHA
06.03.2024 14:48
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Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Merkezefendi Belediyesi 8 Mart’a özel etkinlikler düzenleyecek

Tiyatronun, müzikal belgeselin ve resim sergisine kadar pek çok etkinliğin yer alacağı Kadınlar Günü’nün ilk etkinliği Türk Kadınlar Konseyi Derneği Denizli Şubesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Girişken Kadınlar Derneği’ isimli ücretsiz tiyatro oyunu 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Sanatçı Pınar Ayhan’ın ve yazar Serra Menekay’ın yazıp yönetmenliğini yaptığı ‘Mızrak Duruşlu Kadınlar’ isimli müzikal belgesel 7 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ‘Mızrak Duruşlu Kadınlar’ isimli gösteride, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını alışından başlayıp Orta Asya’da kadının yerine, Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman kadınların Kırım’daki kadın hareketine uzanan bir yolculuğu anlatıyor.

Öte yandan Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, 6-7-8-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin "Kadın Elinden Renkler" adlı resim sergisi de dört gün boyunca devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendililere ve Denizlililere Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını alışından, Orta Asya’da kadınları ve Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman kadınların anlatılacağı müzikal belgesele tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Sanatçı Pınar Ayhan ve yazar Serra Menekay’ın sahne alacağı etkinlik 7 Mart Perşembe günü saat 20.00’de ücretsiz bir şekilde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek” dedi.

Merkezefendi Belediyesi 8 Mart’a özel etkinlikler düzenleyecek

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