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Merkezefendi Belediyesi çocuklar için Masal Parkı yapıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi, bir süre önce yapımını tamamladığı atık malzemelerden oluşan Geri Dönüşüm Parkı’nın ardından, Masal Parkı’nın çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, bir süre önce yapımını tamamladığı atık malzemelerden oluşan Geri Dönüşüm Parkı’nın ardından, Masal Parkı’nın çalışmalarını sürdürüyor. Yenişafak Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta masal şatosu, masal kahramanları ve masal anlatan ağaçlar bulunacağı belirtildi.
Merkezefendi Belediyesi çocuklara yönelik farklı yatırımlarını sürdürüyor. Servergazi Mahallesi’nde yapımı bir süre önce tamamlanan Geri Dönüşüm Parkı çocukların kullanımını için bekliyor. Tamamı plastik, metal ve cam atıklardan oluşan parkın adı da aslına uygun olarak Geri Dönüşüm Parkı olarak isimlendirildi. Parka ilişkin açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan çocuklara seslendi. Doğan, “Sevgili çocuklar, okullarınız kapalı, sokağa da çıkamıyorsunuz virüs salgını bitip mutlu günlerimize yeniden döndüğümüzde Merkezefendi’de birbirinden güzel parklar sizleri bekliyor olacak. Servergazi Mahallesi’nde çocuklar için yaptığımız geri dönüşüm parkı, metal, plastik ve cam atıkların yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıktı. Eminim sizin de çok ilginizi çekecek” şeklinde konuştu.

“Çocukların bu parklarda koşup oynayacağı zamanlar yakındır”
Merkezefendi ilçesinde çocukları masal dünyasına taşıyacak bir parkın hazırlıklarını da sürdüren Merkezefendi Belediyesi Yenişafak Mahallesi’ndeki Masal Parkında masal şatosu, kahramanlar, masal anlatan ağaçlar olacağı belirtildi. Başkan Doğan, “Çocuklar eğlenirken büyükler de keyifli vakit geçirecek. Çocukların bu parklarda koşup oynayacağı zamanlar yakındır. Siz şimdi evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz” dedi.

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