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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Süper Lig fikstür çekiminin iptali için Tahkim Kuruluna başvurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Süper Lig fikstür çekiminin iptali için Tahkim Kuruluna başvurdu

DENİZLİ (AA) - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler, ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekiminin iptali ve liglerin durdurulması talebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kuruluna başvurduklarını bildirdi.

Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkililerinin 20 Ağustos'ta kendilerini telefonla arayarak ING Basketbol Süper Ligi'ne davet ettiklerini belirtti.

Lige katılım için istenen evrakı yetiştiremediklerini kaydeden Deveciler, süreci şu ifadelerle aktardı:

"TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de telefonda birkaç kez görüştük. Lige katıldığımız için tebrik etti. 21 Ağustos'ta teminat mektubu için başvuru yaptık fakat dernek olduğumuz için işlemler uzadı. Bu nedenle bir yönetici arkadaşımız şahsi olarak başvuru yaptı. Durumu federasyona da bildirdik ve 'Ne yapalım?' diye sorduk. Apar topar başvuru yapmamız istendiği için evrakların cuma gününe yetişmeyeceğini anlattık. Federasyon başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde kura çekimine katılacağımız söylendi. Akşam saat 18.30'da birtakım evrakları hazırlamamız istendi. Bankaların kapalı olduğunu hatırlattık ve tüm evrakı pazartesi günü verebileceğimizi söyledik. Saat 20.00'de başvurumuzun reddedildiğini ilan ettiler. Yaptığım telefon görüşmesinde kura çekimine katılacağımız söylendi. Fakat bize hiç süre verilmedi, fikstür çekimi gerçekleştirildi. Bankalar kapalıyken teminat bulunması istendi. Biz kulüp olarak 3 milyon değil 10 milyon lirayı da temin ederiz. Yeter ki işlemler hukuki olsun."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kuruluna başvurarak kura çekiminin iptalini ve liglerin durdurulmasını istediklerini aktaran Deveciler, "Tek isteğimiz Tahkim Kurulunun bir an önce karar vermesi." ifadesini kullandı.

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