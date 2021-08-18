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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te kombine bilet satışları başladı

18.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te kombine bilet satışları başladı

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, kombine bilet satışlarının başladığını bildirdi.

Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, iyi bir kadro oluşturduklarını ve salonda da Avrupa'ya yakışır yenilikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Lig fikstürünün 20 Ağustos Cuma günü çekileceğini aktaran Deveciler, şunları kaydetti:

"Kombine bilet satışlarımız başladı. Kombine biletlerin neredeyse dörtte biri ilk günden tükendi. Kombine bilet satışı ve gelirleri, taraftarın takımına destek ve güç vermesi için asli unsurlardan biri. İki senede Süper Lig'e yükselen bu müthiş organizasyonu taraftarımız satın aldığı kombinelerle tebrik ediyor ve bizi onurlandırıyor. Bu takımın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ligin kalıcı ve istikrarlı takımlarından biri olabilmemiz için mali istikrara ve güce sahip olmak şart."

Her maç öncesi uygun fiyatlarda bilet satışının da yapılacağını vurgulayan Deveciler, Denizlili sporseverleri takımlarına sahip çıkmaya davet etti.

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