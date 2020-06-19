YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Merkezefendi Belediyesi haşerelerle mücadeleye devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi haşerelerle mücadeleye devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen haşerelerle mücadele ile ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen haşerelerle mücadele ile ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, 30 Ekim tarihine kadar 3 günlük aralıklarla geceleri ilaçlama çalışmalarını 50 mahallede sürdürecek.

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, haşerelerin üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler ve semt pazarları gibi alanlar ilaçlanıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, “Bu dönemde ilaçlama ekibimiz gerçekten yoğun bir emek sarf etti. Taleplere göre hem sizler hem de bizler gittik. Bazen can sağlığınızı tehlikeye düşüren durumlar da oldu. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli. Bu noktada gereken tedbirlerin alınması için çalıştık. Yaşanan salgınla birlikte özellikle iş yerleri, okullar, kahvehaneler, camilerden dezenfektan talepleri geldi. Bu işin psikolojik tarafı da var. Siz bu virüsün kahramanlarından bir tanesisiniz. Çünkü sizi görenler psikolojik olarak rahatladı. Bu dönem hepimiz için tecrübe oldu” dedi.

“İlçemizi güzelleştirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”
Başkan Doğan, büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını ve ilaçlama hem gündüz hem de gece olarak devam ettiğini belirtti. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimiz bu konuda gerçekten hassas davranıyorlar. Özellikle köyden mahalleye dönen yerlerimizde ve hayvancılığın yapıldığı mahallelerimizde talepler biraz daha yoğun olabiliyor. Ama sizler bu konuda ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Larva mücadelesini hep birlikte yapıyoruz. Hemşehrilerimiz bu araçları mahallesinde, sokağında görmek istiyor. Zaman zaman bana gelen talepleri gerek sizlere gerek müdürlerimize aktarıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek, hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ev ve bahçelerdeki su birikintileri konusunda uyardı!
Ekipler ayrıca 1 Mayıs tarihinden 30 Ekim tarihine kadar üç günlük aralıklar ile geceleri ULV (soğuk sisleme) çalışmalarını 50 mahallede sürdürmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzmanları, evlerde, bahçelerde sivrisinek üreme kaynakları olan büyük ve küçük su birikintisi olmamasına, ağzı açık varil, bidon, kova, saksı, araba lastikleri ve çeşitli kaplar içinde su biriktirilmemesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Süs ve yüzme havuzlarındaki suyun, uzun süre hareketsiz bırakılmamasına, fosseptik alanların ağzının kapalı olmasına, evcil hayvan suluklarındaki suyun sık sık değiştirilmesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanılmalıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Denizli Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Denizli'de sigarasız mahalleye "tütün mamulleri kullanılmamaktadır" tabelası asıldı

Denizli'de sigarasız mahalleye "tütün mamulleri kullanılmamaktadır" tabelası asıldı

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.