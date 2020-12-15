YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde, ana caddelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı

Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde, ana caddelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 12:40 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi korona virüsle mücadeleye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi korona virüsle mücadeleye devam ediyor. Pandemi döneminde program dahilinde belirlenen 6 ilaçlama ekibi ile ana cadde ve iş yerlerini dezenfekte, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi, Pandemi döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaya yoğunluğunun olduğu, ana ve ara cadde üzerinde bulunan iş yerlerini ilaçlıyor. İş yerlerinin ilaçlanmasında görev alan 6 ekip, belirlenen program doğrultusunda dezenfekte ve hijyen çalışması yapıyor. Merkezefendi Belediyesi periyodik olarak kamu kurumları, okul, aile sağlık merkezleri, cami, eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, bakkal ile vatandaşların talebi üzerine vaka olan apartmanların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

“Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz”
Pandemi tedbirleri noktasında gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin, esnafımızın sağlığı bizim için öncelikli. Bu noktada da bugüne kadar birçok kurumda, iş yerinde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ana ve ara cadde üzerinde bulunan, yaya yoğunluğunun olduğu iş yerlerini ilaçlıyor. Böylece hem esnafımızın hem de alışverişe gelen hemşerilerimizin temiz ve hijyenik bir ortamda bulunmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:04
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.