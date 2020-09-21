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Merkezefendi Belediyesinde HES kodu uygulaması başlatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.09.2020 07:01 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanmasının ardından bugün mesai saatinden itibaren uygulamaya başladı.

Merkezefendi Belediyesi, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanmasının ardından bugün mesai saatinden itibaren uygulamaya başladı. Başkan Doğan, “Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu meclis kararı sonucunda belediye hizmet binalarımızda ve tüm tesislerimizde ‘HES Kodu’ sorgulama uygulamasını başlatıyoruz” dedi.
Merkezefendi Belediyesi, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanarak alınması kararını, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü mesai saatinden itibaren uygulamaya başladı. Merkezefendi Belediyesi’nin hizmet binalarına ve tesislerine girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden alınan ‘HES kodu’ sorgulaması gerçekleştirilecek. Alınan karardan haberi olmayan vatandaşlar ise bina ve tesis girişlerinde cep telefonu üzerinden SMS, ve E-Devlet sistemi üzerinden kod alması gerekeceği belirtildi.

“HES Kodu sorgulama uygulaması başlatıyoruz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “59 Nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu meclis kararı sonucunda belediye hizmet binalarımızda ve tüm tesislerimizde ‘HES Kodu’ sorgulama uygulaması başlatıyoruz. Pandemi sürecinin en başından bu yana virüsle mücadele noktasında gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Vaka sayısının artmasıyla birlikte hemşehrilerimizin daha çok dikkat etmesi, tedbirleri elden bırakmaması gerekiyor” diye konuştu.

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