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Merkezefendi Belediyesinden bir mahalleye sosyal tesis

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.Aşağışamlı Mahallesi’nde çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak, teknolojik yapıya sahip 60 ton yük kaldırma kapasiteli elektronik kantar kuruldu.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Aşağışamlı Mahallesi’nde çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak, teknolojik yapıya sahip 60 ton yük kaldırma kapasiteli elektronik kantar kuruldu. İnşaatı devam eden sosyal tesiste Başkan Doğan incelemelerde bulundu. Başkan Doğan, “Hemşerilerimizden gelen talep üzerine 60 ton kapasiteli yük kantarımız bölgedeki üreticilerimizin ve ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizin hizmetindedir” dedi.
Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Aşağışamlı Mahallesi’nde çiftçilerin işini kolaylaştıracak son teknolojiye sahip, 60 ton yük kaldırma kapasiteli elektronik kantar kuruldu. İnşaatı devam eden sosyal tesiste incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Aşağışamlı Mahallesi’nde önemli yatırımlara imza attıklarını belirtti. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizden gelen talep üzerine yapımını gerçekleştirdiğimiz 60 ton kapasiteli yük kantarımız bölgedeki üreticilerimizin ve ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimizin hizmetinde. Hayırlı ve uğurlu olsun. Faaliyete geçen 60 ton kaldırma kapasiteli kantar ile Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi ve Salihağa Mahallesi’ndeki çiftçiler, hasadını güvenli bir şekilde tartarak satışını gerçekleştirebilecek” dedi.

“İki katlı sosyal tesis 4 ay içerisinde hizmete hazır hale gelecek”
Merkezefendi Belediyesi tarafından Aşağışamlı Mahallesi’nde inşaatına başlanan sosyal tesiste çok amaçlı salon, muhtarlık ve çeşitli iş yerleri bulunacağını belirten Başkan Doğan, “İnşaatı devam eden iki katlı sosyal tesis 4 ay içerisinde tamamlanarak hizmete hazır hale gelecek. Mahallemizde yapımını gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal tesisimizin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldık. Tesisimizden hemşehrilerimiz en iyi şekilde yararlanacaktır. Tesisimizi en kısa sürede hizmete açarak hemşerilerimizin bir talebini daha yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

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İstiklal Eczanesi
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