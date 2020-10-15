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Merkezefendi Belediyesinden görme engellilere akıllı baston

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü’nde, 40 görme engelli bireye akıllı baston hediye etti.
Merkezefendi Belediyesi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü’nde 40 görme engelli bireye akıllı baston hediye etti. Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da gerçekleştirilen programa Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu WeWalk’da, göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılama ve uyarma gibi özellikler bulunuyor. Bluetooth ile cep telefonundaki WeWalk uygulamasına bağlanarak diğer mobil uygulamalara entegre olabilme, navigasyon ve erişilebilir toplu taşıma özelliği bulunuyor.

“Elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz”
Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu akıllı bastonlar hayatınızı çok daha kolaylaştıracak. Sizin düşmenize, yaralanmanıza, çarpmanıza engel olarak sizlere konfor sağlayacak. En önemlisi de sizlerin özgür ve bağımsız şekilde hareket etmenizi kolaylaştıracak. Sizin yaşamınızı kolaylaştırmak adına bizler de elimizden gelen desteği sağlıyor, yerel yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları biliyoruz. Bu anlamda elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz. Bizler göreve geldiğimiz tarihten itibaren engeli ne olursa olsun Merkezefendi’de yaşayan bütün engelli hemşerilerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Yeni yaptığımız ya da revize ettiğimiz yollarımızı, kaldırımlarımızı özellikle sizin kullanabilmeniz için gereken özeni gösterdiğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

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