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Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘Saygı Parkı’

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.12.2020 14:18 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, pandemi dönemi içerisinde canlarını hiçe sayarak fedakar bir şekilde çalışan sağlık çalışanları için ‘Sağlıkçılara Saygı Parkı’ yapacağını açıkladı.Merkezefendi Belediyesi, Pandemi döneminde canını hiçe sayarak fedakarca çalışan sağlık çalışanları için ‘Sağlıkçılara Saygı Parkı’ yapacak.

Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘Saygı Parkı’

Merkezefendi Belediyesi, pandemi dönemi içerisinde canlarını hiçe sayarak fedakar bir şekilde çalışan sağlık çalışanları için ‘Sağlıkçılara Saygı Parkı’ yapacağını açıkladı.
Merkezefendi Belediyesi, Pandemi döneminde canını hiçe sayarak fedakarca çalışan sağlık çalışanları için ‘Sağlıkçılara Saygı Parkı’ yapacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının 2’inci birleşiminde meclis üyelerine Sağlıkçılara Saygı Parkı’nın hazırlığı aşamasında olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarına ithafken yapılacak olan parkı, meclis üyeleri olumlu karşılayarak destek verdi.

“Canlarından bile feragat ederek çalışıyorlar”
Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalıştığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaşanan Covid-19 süresince birçok sağlık çalışanı vefat ediyor ya da ailesinden, çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kalıyor. Sağlık çalışanlarımız gerçekten canlarından bile feragat ederek çalışıyorlar. Denizli’de vefat eden ve hala büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren bütün sağlık çalışanlarının olduğu bir anıt şeklinde, bir saygı parkının çalışması içerisindeyiz. Çalışmalarımız sonucunda umarım hep birlikte açarız” dedi.

Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘Saygı Parkı’

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