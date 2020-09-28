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Merkezefendi Belediyesinin sanat ve spor kursları başlıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi’nin, ücretsiz, futbol, basketbol, tenis, pilates, step-aerobik, akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, halk oyunları, İngilizce, makrome, amigurumi, kanaviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, dikiş, nakış, örgü, bağlama, resim ve takı kursları kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi’nin, ücretsiz, futbol, basketbol, tenis, pilates, step-aerobik, akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, halk oyunları, İngilizce, makrome, amigurumi, kanaviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, dikiş, nakış, örgü, bağlama, resim ve takı kursları kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar www.merkezefendi.bel.tr/kurs başvuru yapabilecek.
Merkezefendi Belediyesi, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek olan futbol, basketbol, tenis, pilates, step-aerobik, akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, halk oyunları, İngilizce, makrome, amigurumi, kanaviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, dikiş, nakış, örgü, bağlama, resim ve takı kurslarına katılmak isteyenlerin 5 Ekim Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Piyano, bağlama, bateri, çello ve gitar kurslarına katılmak isteyenler ise 2 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecekler. Başvurular www.merkezefendi.bel.tr/kurs adresinden yapılacak.
Vatandaşlar, www.merkezefendi.bel.tr/kurs adresini ziyaret ederek kurslar ve kursların verileceği yerler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

“Hemşerilerimize iyi gelecek”
Merkezefendi Belediyesi olarak birçok branşta kurs vereceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize kazandırdığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde ve birçok tesisimizde eğitmenlerimiz tarafından verilecek olan kurslar, bu salgın döneminde sıkılan çocuklarımıza ve hemşerilerimize çok iyi gelecek. Kurslarımızda Pandemi tedbirleri ve kuralları doğrultusunda hareket edeceğiz. Kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, faydalı ve keyifli vakit geçirmek isteyen tüm hemşerilerimi açacak olduğumuz birbirinden farklı birçok kursa davet ediyorum” diye konuştu.

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